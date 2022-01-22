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СНГ 22.01.2022 19:00

Генетики на 100% доказали принадлежность Романовым найденных под Екатеринбургом останков - бывший следователь

Старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ в отставке Владимир Соловьев, расследовавший в 1991-2015 годах обстоятельства убийства царской семьи, полностью поддерживает решение Русской церкви о признании подлинными останков Романовых, считает его бесспорным.

«Я полностью поддерживаю это заявление. Я категорически говорю, что это останки царской семьи», - сказал Соловьев в субботу «Интерфаксу», комментируя заявление РПЦ об отсутствии препятствий для признания подлинности царских останков.

«Генетики нам с точностью, уже можно сказать, 100% нам сказали: да, это царская семья, и в этом захоронении присутствуют все семь человек из царской семьи - царь, царица и пятеро детей», - сказал экс-следователь.

Он напомнил, что в рамках дела «был проделан огромный объем генетических экспертиз». «Они были сделаны еще до 2009 года, а сейчас появились новые материалы, например, вскрытие захоронения Александра III, реализация информации по исследованию окровавленного мундира Александра II - его взорвали 1 марта 1881 года», - сказал Соловьев.

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению исполкома Уральского облсовета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, руководимого большевиками, был совершен расстрел российского императора Николая II и его семьи. В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. Они, по данным следствия, принадлежали членам царской семьи - Николаю II, его супруге, их дочерям - Ольге, Татьяне, Анастасии, а также доктору и слугам. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом и проведения экспертиз останки членов царской семьи были захоронены в 1998 году в усыпальнице Петропавловского собора Петербурга.

29 июля 2007 года при проведении археологических раскопок к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек. Экспертизы утверждают, что останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и его сестре Марии.

Летом 2018 года официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что повторное комплексное исследование подтвердило подлинность останков императора Николая II и его семьи, расстрелянных 100 лет назад в Екатеринбурге.

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Тэги: РОССИЯ, ЦАРЬ, ОСТАНКИ, СЛЕДОВАТЕЛЬ

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