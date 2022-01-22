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Дальнее зарубежье 22.01.2022 20:00

Блинкен обсудил с коллегой из Канады ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Канады Мелани Жоли, в ходе которого речь шла о ситуации вокруг Украины, сообщает в субботу американское внешнеполитическое ведомство.

Блинкен и Жоли обменялись мнениями «о том, каким образом подтолкнуть Россию к дипломатии и деэскалации».

Как и во многих других разговорах с иностранными коллегами, Блинкен высказался в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул готовность США принимать масштабные ограничительные меры против РФ, если она нападет на Украину.

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Тэги: США, КАНАДА, РОССИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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