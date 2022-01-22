Блинкен обсудил с коллегой из Канады ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Канады Мелани Жоли, в ходе которого речь шла о ситуации вокруг Украины, сообщает в субботу американское внешнеполитическое ведомство.

Блинкен и Жоли обменялись мнениями «о том, каким образом подтолкнуть Россию к дипломатии и деэскалации».

Как и во многих других разговорах с иностранными коллегами, Блинкен высказался в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул готовность США принимать масштабные ограничительные меры против РФ, если она нападет на Украину.