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Дальнее зарубежье 23.01.2022 17:10

В одном из районов Пекина тестируют на COVID-19 два миллиона человек

В одном из районов китайской столицы Пекина проходит массовое тестирование жителей на коронавирус COVID-19 после обнаружения нескольких десятков случаев заражения, сообщает в воскресенье Associated Press.

Людям, проживающим в районе Фэнтай, приказано не покидать город после того, как там выявили 25 случаев заражения коронавирусом. Также еще 14 зараженных зарегистрировали в других районах города.

В связи с этим тест на коронавирус должны сдать около двух миллионов человек, которые проживают на территориях, определенных как зона высокого риска заражения COVID-19.

В Пекине с 4 февраля начнутся зимние Олимпийские игры, и в связи с этим международным соревнованием китайские власти объявили о политике нулевой терпимости к коронавирусу. Власти страны заявили, что готовы «принять самые решительные и строгие меры, чтобы заблокировать цепь передачи» вируса.

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Тэги: КИТАЙ, СТОЛИЦА, КОРОНАВИРУС, ТЕСТИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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