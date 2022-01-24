Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9256 RUR   0.022 GBR   2.3041 TRY   0.1261

Цена на нефть

21.01 $/bbl +/- WTI 85.14 -0.41 Brent 87.89 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Регион 24.01.2022 20:49

Пашинян против полупрезидентской формы правления в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался против смены системы государственного управления республики от парламентской к полупрезидентской.

"Мое личное мнение сводится к тому, что система госуправления не должна меняться от парламентской к полупрезидентской. Но мы должны обсудить этот вопрос", - сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции.

По его словам, конституционные изменения в Армении могут и не произойти, но "сформированная конституционная комиссия проведет, так называемый, аудит Конституции и подведет итоги за прошедшие четыре года".

Армения перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления в 2017 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ГОСУПРАВЛЕНИЕ, ФОРМАТ, ПРЕМЬЕР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]