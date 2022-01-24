Пашинян против полупрезидентской формы правления в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался против смены системы государственного управления республики от парламентской к полупрезидентской.

"Мое личное мнение сводится к тому, что система госуправления не должна меняться от парламентской к полупрезидентской. Но мы должны обсудить этот вопрос", - сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции.

По его словам, конституционные изменения в Армении могут и не произойти, но "сформированная конституционная комиссия проведет, так называемый, аудит Конституции и подведет итоги за прошедшие четыре года".

Армения перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления в 2017 году.