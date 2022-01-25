Токаев сменил главу ЦИК Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности главы ЦИК Берика Имашева, назначил сообщила пресс-служба главы государства. "Указом главы государства Имашев Берик Мажитович освобожден от должности председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", - говорится в тексте документа. На должность главы ЦИК указом президента назначен теперь уже бывший сенатор Нурлан Абдиров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».