Токаев сменил главу ЦИК Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности главы ЦИК Берика Имашева, назначил сообщила пресс-служба главы государства.
"Указом главы государства Имашев Берик Мажитович освобожден от должности председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", - говорится в тексте документа.
На должность главы ЦИК указом президента назначен теперь уже бывший сенатор Нурлан Абдиров.
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