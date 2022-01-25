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СНГ 25.01.2022 10:12

Токаев сменил главу ЦИК Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности главы ЦИК Берика Имашева, назначил сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства Имашев Берик Мажитович освобожден от должности председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", - говорится в тексте документа.

На должность главы ЦИК указом президента назначен теперь уже бывший сенатор Нурлан Абдиров.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЦИК, ГЛАВА, СМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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