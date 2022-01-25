Госдолг Великобритании на конец 2021 года подскочил до рекордных 96% от ВВП

Объем госдолга Великобритании на конец 2021 года достиг 2,34 трлн фунтов стерлингов ($3,15 трлн) и составил около 96% от ВВП страны, что является максимальным значением с 1963 года, свидетельствуют официальные данные.
Рост госдолга вызван крупными вливаниями средств в экономику, призванными устранить последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Между тем государственные заимствования на долговом рынке в декабре прошлого года составили 16,8 млрд фунтов - это ниже, чем в декабре 2020 года (24,4 млрд фунтов) и меньше консенсус-прогноза (18,5 млрд фунтов), пишет Trading Economics. Показатель не включает заимствования госбанков.
С начала текущего финансового года, то есть в апреле-декабре 2021 года, объем заимствований составил 146,8 млрд фунтов. Показатель стал вторым по величине в истории, но упал почти вдвое по сравнению с тем же периодом 2020 года и оказался на 12,9 млрд фунтов ниже прогноза Управления бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR).
Поступления в британский бюджет в декабре составили 68,5 млрд фунтов против 62,3 млрд фунтов в том же месяце предыдущего года. Расходы сократились на 1 млрд, до 84,7 млрд фунтов.
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