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ТЭК 25.01.2022 20:48

Нафтогаз с февраля при необходимости будет импортировать газ - глава Минэнерго Украины

"Нафтогаз Украины" с февраля в случае необходимости намерен импортировать газ в объемах, которые нужны для обеспечения безопасности его поставок, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в Киеве во вторник.

При этом он отметил, что в настоящее время "запасы газа являются достаточными для прохождения осенне-зимнего периода".

Как сообщалось, Украина с начавшегося 2 октября 2021 года отопительного сезона по 23 января 2022 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 6 млрд 900,5 млн куб. м, или на 36,9% - до 11 млрд 799,6 млн куб. м.

Украина в минувший отопительный сезон использовала свои ПХГ в режиме отбора более полугода - с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го, снизив запасы в них с 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.

В 2021 году закачка газа в ПХГ Украины составила 3,589 млрд куб. м (в 2020 году - 13,621 млрд куб. м), отбор - 13,621 млрд куб. м (в 2020 году - 7,945 млрд куб. м).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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