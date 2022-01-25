Нафтогаз с февраля при необходимости будет импортировать газ - глава Минэнерго Украины

"Нафтогаз Украины" с февраля в случае необходимости намерен импортировать газ в объемах, которые нужны для обеспечения безопасности его поставок, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в Киеве во вторник.

При этом он отметил, что в настоящее время "запасы газа являются достаточными для прохождения осенне-зимнего периода".

Как сообщалось, Украина с начавшегося 2 октября 2021 года отопительного сезона по 23 января 2022 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 6 млрд 900,5 млн куб. м, или на 36,9% - до 11 млрд 799,6 млн куб. м.

Украина в минувший отопительный сезон использовала свои ПХГ в режиме отбора более полугода - с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го, снизив запасы в них с 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.

В 2021 году закачка газа в ПХГ Украины составила 3,589 млрд куб. м (в 2020 году - 13,621 млрд куб. м), отбор - 13,621 млрд куб. м (в 2020 году - 7,945 млрд куб. м).