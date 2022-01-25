В США рассматривают возможность ограничить экспорт полупроводников в Россию

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничения экспорта полупроводниковых чипов в Россию, сообщает во вторник CNBC со ссылкой на неназванные источники.

"Администрация Байдена оценивает возможность ограничения экспорта полупроводниковых чипов в Россию", - передает CNBC.

"Это беспрецедентное решение может оставить российских потребителей без телефонов, машин и компьютеров", - отмечает со своей стороны агентство Bloomberg.

Полупроводниковые чипы используются для производства большинства вещей ежедневного пользования - от автомобилей и до смартфонов, телевизоров и компьютеров.