В США рассматривают возможность ограничить экспорт полупроводников в Россию

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничения экспорта полупроводниковых чипов в Россию, сообщает во вторник CNBC со ссылкой на неназванные источники.
"Администрация Байдена оценивает возможность ограничения экспорта полупроводниковых чипов в Россию", - передает CNBC.
"Это беспрецедентное решение может оставить российских потребителей без телефонов, машин и компьютеров", - отмечает со своей стороны агентство Bloomberg.
Полупроводниковые чипы используются для производства большинства вещей ежедневного пользования - от автомобилей и до смартфонов, телевизоров и компьютеров.
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