Новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Москве - выявлено 19,8 тыс. случаев

Около 19,8 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это новый рекорд за всю пандемию после снижения показателя накануне, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом в столице.

По данным ресурса, за минувшие сутки в российской столице обнаружили 19 тыс. 856 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о фиксации 18 тыс. 935 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в городе выросла на 921 случай или почти на 5%.

В минувший вторник в городе впервые с 16 января снизился показатель суточной заболеваемости COVID-19.

По данным столичного оперштаба, в больницу за прошедшие сутки попали 1 тыс. 188 пациентов с коронавирусом. Это 6% от числа новых заболевших.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 480 больных COVID-19.

За сутки коронавирус привел к смерти в Москве 74 человек. Всего от заболевания скончались 38 тыс. 588 пациентов.

Выздоровели от заболевания за сутки и выписались 4 тыс. 338 москвичей. Общее число пациентов, победивших коронавирус, в столице достигло 1 млн 935 тыс. 354 человек.

Накануне сообщалось о смерти 75 и выздоровлении 3 тыс. 999 пациентов с коронавирусом в Москве.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 26 января составляет 2 млн 232 тыс. 836.

Текущий подъем заболеваемости COVID-19 в Москве начался после новогодних праздников. Он связан с распространением штамма "омикрон", который характеризуется большей заразностью.

На фоне подъема заболеваемости показатель госпитализации меняется не столь существенно, отмечают власти.

В Москве усилены проверки соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах, в том числе на транспорте.