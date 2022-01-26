ВВП РФ в 2021 году вырос примерно на 4,5% - Путин

Рост ВВП РФ в 2021 году оценивается примерно в 4,5%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Согласно оценкам, по итогам минувшего года рост ВВП составит примерно 4,5%" - сказал он в ходе встречи с главами ведущих итальянский компаний в режиме видеоконференции.
"Ключевым фактором инвестиционной привлекательности России является макроэкономическая стабильность, обеспечению которой мы уделяем и намерены уделять в будущем приоритетное внимание", - отметил президент.
"Подчеркну, что вызванный пандемией глобальный экономический кризис сказался на нашей стране не так существенно, не так значительно, как на других государствах", - добавил он.
"Это стало возможным во многом благодаря структурной надежности российской экономики", - заявил Путин.
Он также отметил, что безработица в РФ держится на исторических минимумах - 4,3% (по данным Росстата, в сентябре-ноябре - ИФ).
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