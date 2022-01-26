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СНГ 26.01.2022 19:26

ВВП РФ в 2021 году вырос примерно на 4,5% - Путин

Рост ВВП РФ в 2021 году оценивается примерно в 4,5%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Согласно оценкам, по итогам минувшего года рост ВВП составит примерно 4,5%" - сказал он в ходе встречи с главами ведущих итальянский компаний в режиме видеоконференции.

"Ключевым фактором инвестиционной привлекательности России является макроэкономическая стабильность, обеспечению которой мы уделяем и намерены уделять в будущем приоритетное внимание", - отметил президент.

"Подчеркну, что вызванный пандемией глобальный экономический кризис сказался на нашей стране не так существенно, не так значительно, как на других государствах", - добавил он.

"Это стало возможным во многом благодаря структурной надежности российской экономики", - заявил Путин.

Он также отметил, что безработица в РФ держится на исторических минимумах - 4,3% (по данным Росстата, в сентябре-ноябре - ИФ).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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