Глава МИД Франции намерен в скором времени посетить Киев со своей немецкой коллегой

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что в ближайшие дни совершит визит в Киев со своей коллегой из ФРГ Анналеной Бербок.

«Через несколько дней я отправлюсь в Киев вместе с моей коллегой из Германии», - сказал он, выступая во французском сенате.

Бербок ранее этой зимой уже посещала Украину.