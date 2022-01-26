Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9212 RUR   0.0216 GBR   2.2966 TRY   0.1262

Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 85.60 +2.29 Brent 88.20 +1.93

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.01.2022 23:25

Глава МИД Франции намерен в скором времени посетить Киев со своей немецкой коллегой

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что в ближайшие дни совершит визит в Киев со своей коллегой из ФРГ Анналеной Бербок.

«Через несколько дней я отправлюсь в Киев вместе с моей коллегой из Германии», - сказал он, выступая во французском сенате.

Бербок ранее этой зимой уже посещала Украину.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, МИНИСТР, УКРАИНА


Похожие новости


Зариф прибыл в Биарриц, где проходит G7 Президент Алиев встретился с министром экономики и финансов Франции Французский министр подал в отставку после скандала вокруг его роскошных ужинов Министр экономики и финансов Франции в конце июля планирует визит в Азербайджан Министр экономики и финансов Франции планирует в мае посетить Азербайджан Орешкин не собирается отменять визит в Париж из-за беспорядков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]