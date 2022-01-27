Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности уже у президента РФ - Песков

Президент РФ Владимир Путин получил ответ американской стороны и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности, но понадобится время на анализ этого документа, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Все эти бумаги у президента. Конечно же, потребуется какое-то время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с какими-то заключениями", - сказал Песков журналистам.
"Вы знаете, что было высказано мнение наших визави в Вашингтоне и Брюсселе, что эти ответные бумаги не стоит публиковать. С другой стороны, наши коллеги так подробно изложили содержание этих бумаг, что теперь, в принципе, может, и действительно не стоит. Все и так уже всем известно", - добавил он.
Песков отметил, что из заявлений по этому вопросу, которые прозвучали накануне, можно сделать вывод, что озабоченности РФ не были учтены.
"Из того, что вчера назаявляли наши коллеги, предельно ясно становится, что по основным категориям, которые были изложены в тех проектах документов, которые мы передали нашим контрагентам, нельзя сказать, что наши соображения были учтены или была продемонстрирована какая-то готовность учитывать наши озабоченности", - сказал пресс-секретарь.
"Но еще раз повторяю, не будем спешить с оценками. Нужно время, чтобы проанализировать и в конце концов, чтобы была нашим президентом соответствующая позиция сформулирована. Посмотрим, как это будет", - добавил он.
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