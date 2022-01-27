Действующий председатель ОБСЕ Рау нанесет визит в РФ 15 февраля

Глава МИД Польши Збигнев Рау посетит Россию в качестве действующего председателя ОБСЕ 15 февраля, сообщил посол Польши в Москве Кшиштоф Краевски. "Визит состоится 15 февраля, я вскоре поеду в Варшаву его готовить", - сказал глава польской дипмиссии "Интерфаксу" в четверг. Краевски подчеркнул, что глава польского МИД приедет в Россию в качестве действующего председателя ОБСЕ.

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