Осложнилась обстановка на границе Киргизии и Таджикистана

В Бишкеке сообщают, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен-Исфана, обстановка на киргизско-таджикской границе характеризуется как напряженная.
"По состоянию на 18:30 (16:30) обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная", - сообщает в четверг погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.
С 17:30 пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен-Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района.
В целях недопущения эскалации конфликта на место выехали начальник управления погранслужбы ГКНБ Киргизии по Баткенской области полковник Кыялбек Толонбаев и начальник Баткенского пограничного отряда полковник Рустам Миршакиров.
Пограничные подразделения, дислоцированные на данном участке границы в Баткенской области, переведены на усиленный режим несения службы.
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