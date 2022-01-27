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СНГ 27.01.2022 17:51

Осложнилась обстановка на границе Киргизии и Таджикистана

В Бишкеке сообщают, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен-Исфана, обстановка на киргизско-таджикской границе характеризуется как напряженная.

"По состоянию на 18:30 (16:30) обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная", - сообщает в четверг погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

С 17:30 пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен-Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района.

В целях недопущения эскалации конфликта на место выехали начальник управления погранслужбы ГКНБ Киргизии по Баткенской области полковник Кыялбек Толонбаев и начальник Баткенского пограничного отряда полковник Рустам Миршакиров.

Пограничные подразделения, дислоцированные на данном участке границы в Баткенской области, переведены на усиленный режим несения службы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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