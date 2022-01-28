Франция, возможно, зарегистрировала самый высокий экономический рост за полвека

Во Франции объявлено об историческом результате экономического роста в стране за 2021 год - 7%, сообщила в пятницу газета Le Figaro со ссылкой на Национальный институт статистики и экономических исследований Insee.
Такой показатель, отмечает издание, не достигался в течение 52 лет, и с ним Франция может оказаться страной с одной из наиболее динамично развивающихся европейских экономик.
Потеряв впервые со времени второй мировой войны 8% ВВП в 2020 году, экономический рост Франции возобновился примечательным образом в 2021 году. По предварительным оценкам Insee, французский ВВП вырос на 7% в течение минувшего года.
Le Figaro напоминает, что в своем последнем прогнозе в декабре Insee предсказывал рост в 6,7% в 2021 году, что примерно соответствовало прогнозу Банка Франции и подтверждало способность французской экономики вернуться к концу 2021 года к уровню экономической активности, который был до пандемии.
Газета уточняет, что правительство официально не пересматривало свой собственный прогноз роста в 6,25%, но министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр допускал, что эта цифра может быть превышена.
Об ощутимом экономическом росте свидетельствуют и данные о некотором снижении безработицы.
Однако за все хорошие новости приходится платить, резюмирует издание, указывая, что в общей сложности государство потратило в прошлом году несколько больше 60 млрд евро, что привело к дефициту государственного бюджета около 7%, и государственному долгу в размере около 113%.
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