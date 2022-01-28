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СНГ 28.01.2022 12:38

Лукашенко: война возможна в двух случаях - агрессия против Белоруси или против России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на две причины, по которым может начаться реальная война - это прямая агрессия против Белоруссии или против союзной России.

"Так будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях. Если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия. И второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника - Российскую Федерацию совершат непосредственное нападение, агрессия будет совершена против территории Российской Федерации. Основа тому наши союзные договоренности", - заявил Лукашенко во время послания народу и парламенту в пятницу в Минске.

"Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Белоруссия категорически не хочет и не приемлет войны.

"Но руководители некоторых стран ошалели. Они думают победить в этой войне. Победы в ней не будет. Проиграем все. Поэтому мы не хотим войны. Мы навоевались. Наш народ потерял миллионы в предыдущих войнах", - заявил Лукашенко.

"Мы не собираемся переделивать мир, создавать проблемы своим соседям", - подытожил Лукашенко.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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