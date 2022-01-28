МВФ понизил прогноз роста ВВП Китая на 2022 г. до 4,8% с 5,7%, отметив усилившиеся дисбалансы

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП Китая на 2022 год до 4,8% с 5,7%, отметив, что дисбалансы в экономике страны усилились и замедлили ее переход к потребительской модели роста.
Экономика КНР быстро восстановилась после спада в начале 2020 года, когда власти ввели локдауны по всей стране, чтобы сдержать распространение коронавируса. ВВП Китая вырос на 8,1% в 2021 году после повышения на 2,3% в 2020 году. Однако рост в значительной мере был достигнут за счет инвестиций в государственный сектор и увеличения экспорта, тогда как потребительские расходы сократились, говорится в годовом докладе МВФ по КНР.
Строгие ковидные ограничения отрицательно повлияли на настрой потребителей, а ужесточение регулирования ряда секторов экономики - на настрой потребителей и частного бизнеса, отмечают в МВФ.
"Импульс к росту замедлился, и потребительский сектор отстал по темпам восстановления от любой другой сферы экономики", - заявил глава миссии МВФ в Китае Хельге Бергер.
"Восстановление экономики, произошедшее за счет инвестиций, вызвало регресс в ранее столь сложно достигнутой ребалансировке экономики", - говорится в докладе.
Власти Китая, вероятно, установят целевой показатель роста ВВП в 5,5% на 2020 год, говорят китайские экономисты. Несмотря на то, что такая цель может показаться низкой по сравнению с прежними темпами подъема китайской экономики, МВФ считает ее слишком оптимистичной, учитывая, что в четвертом квартале 2021 года рост ВВП КНР замедлился до 4%.
"Мы бы хотели, чтобы экономика Китая выросла более чем на 4,8%, - отметил Бергер. - Однако тех мер политики, которые мы сейчас видим, для этого недостаточно".
В настоящее время власти КНР сфокусированы на поддержке производственного сектора вместо того, чтобы поддержать потребительские расходы, говорится в докладе.
УВКБ ООН готово поддержать правительство Азербайджана в вопросе возвращения вынужденных переселенцев - Андреева
Алиев поздравил Токаева с избранием председателем правящей партии "Нур Отан"
Иранские компании вскоре начнут реализацию конкретных проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре – МИД Ирана
Лекарство компании Merck эффективно против штамма COVID-19 омикрон
Политические проблемы не затронут сотрудничество между США и Россией на МКС - глава NASA
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Украина готова к альтернативным НАТО оборонным союзам с другими странами - Зеленский
Коротченко: «Прижучили! В Союзе армян России не состоялся показ фильма о нацистском коллаборационисте Нжде»
Движение «Ветераны России» требует проверить Союз армян РФ за фильм о гитлеровском пособнике Нжде
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AccessBank начинает первую в этом году программу стажировки
ВТБ (Азербайджан) увеличивает максимальную сумму кредита наличными
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров