Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на текущей неделе посетит Азербайджан, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.
«В Баку 3 февраля состоится 8-ое заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству. В связи с этим в Баку приедет венгерская делегация, которую возглавит глава МИД, являющийся сопредседателем комиссии», - сказал источник.
По его словам, в рамках МПК пройдут также заседания рабочих групп Азербайджан-Венгрия по энергетике и АПК.
Предыдущее 7-ое заседание МПК прошло в феврале 2020 года в Будапеште. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
Р.Керимов
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