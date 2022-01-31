Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8974 RUR   0.0219 GBR   2.2803 TRY   0.1257

Цена на нефть

28.01 $/bbl +/- WTI 86.82 +0.21 Brent 90.03 +0.69

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 31.01.2022 14:31

Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на текущей неделе посетит Азербайджан, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«В Баку 3 февраля состоится 8-ое заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству. В связи с этим в Баку приедет венгерская делегация, которую возглавит глава МИД, являющийся сопредседателем комиссии», - сказал источник.

По его словам, в рамках МПК пройдут также заседания рабочих групп Азербайджан-Венгрия по энергетике и АПК.

Предыдущее 7-ое заседание МПК прошло в феврале 2020 года в Будапеште. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, МПК, ЗАСЕДАНИЕ


Похожие новости


В феврале 2022г в Баку пройдет очередное заседание МПК Азербайджан-Венгрия Баку и Будапешт планируют создать Деловой совет Бабаев возглавил МПК Азербайджана с Венгрией Баку и Будапешт проведут заседание МПК до конца 2018 года Баку и Будапешт во II полугодии 2018г проведут заседание МПК – посол в Азербайджане Азербайджан и Венгрия в начале октября проведут заседание МПК по экономсотрудничеству

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]