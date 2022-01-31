Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на текущей неделе посетит Азербайджан, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«В Баку 3 февраля состоится 8-ое заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству. В связи с этим в Баку приедет венгерская делегация, которую возглавит глава МИД, являющийся сопредседателем комиссии», - сказал источник.

По его словам, в рамках МПК пройдут также заседания рабочих групп Азербайджан-Венгрия по энергетике и АПК.

Предыдущее 7-ое заседание МПК прошло в феврале 2020 года в Будапеште. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Р.Керимов