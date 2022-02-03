Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9207 RUR   0.0223 GBR   2.3044 TRY   0.126

Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 88.26 +0.06 Brent 89.47 +0.31

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 03.02.2022 22:36

OMV Petrom получила 94 млн евро от продажи активов в Казахстане

Румынская OMV Petrom (контролируется австрийской нефтегазовой компанией OMV) получила порядка 94 млн евро (462 млн румынских лей) от продажи 100% своих казахстанских структур ТОО "Ком-Мунай" (KOM) и ТОО "Тасбулат Ойл Корпорейшн" (TOC), сообщается в опубликованном в четверг отчете компании за 2021 год.

Отмечается, что соответствующая сделка с казахстанской компанией Magnetic Oil Limited была закрыта 14 мая 2021 года.

По итогам 2021 года OMV Petrom увеличила чистую прибыль в 2,2 раза до 579 млн евро, выручку - на 30%, до 5,3 млрд евро. Добыча углеводородов в 2021 году уменьшилась до 47,21 млн б.н.э против 52,98 млн б.н.э. годом ранее (129,4 тыс. б.н.э./с по сравнению с 144,8 тыс. б.н.э./с), как отмечается в отчете, из-за вывода производственных активов из Казахстана и естественного снижения добычи на основных месторождениях в Румынии.

По состоянию на 31 декабря 2021 года совокупные доказанные запасы нефти и газа в портфеле OMV Petrom составили 419 млн барр. против 473 млн барр. на конец 2020 года, что "отражает выбытие активов Казахстана", говорится в отчете.

В конце 2020 года сообщалось, что Румынская OMV Petrom заключила сделку по продаже 100% своих казахстанских структур ТОО "Ком-Мунай" (KOM) и ТОО "Тасбулат Ойл Корпорейшн" (TOC) казахстанской компании Magnetic Oil Limited, говорится в сообщении OMV Petrom.

КОМ и ТОС владеют лицензиями на добычу на четырех береговых месторождениях - Комсомольском, Актасском, Тасбулатском и Туркменском. Все они расположены в Западном Казахстане вблизи Каспийского моря, занимают общую площадь 86,52 кв. км, включая около 75 скважин, производственные мощности и 200 км трубопроводов. Суммарная суточная добыча на месторождениях в 2019 году составляла 6,45 килобарреля нефтяного эквивалента.

Перед сделкой OMV Petrom, начавшая работу в добывающем секторе Казахстана в 1998 году, отмечала, что, несмотря на стабильность бизнеса в этой стране, компания в последние годы не расширяла там свою деятельность. OMV Petrom решила перенести фокус международного бизнеса по добыче нефти на регион Черного моря.

OMV Petrom - интегрированная энергетическая компания, работающая в Юго-Восточной Европе. Австрийская OMV владеет 51% акций OMV Petrom, Румыния - 20,64%, остальные 28,35% акций находятся в свободном обращении на Бухарестской и Лондонской фондовых биржах.

Magnetic Oil Limited частная компания, зарегистрированная в казахстанской столице в конце октября 2020 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]