OMV Petrom получила 94 млн евро от продажи активов в Казахстане

Румынская OMV Petrom (контролируется австрийской нефтегазовой компанией OMV) получила порядка 94 млн евро (462 млн румынских лей) от продажи 100% своих казахстанских структур ТОО "Ком-Мунай" (KOM) и ТОО "Тасбулат Ойл Корпорейшн" (TOC), сообщается в опубликованном в четверг отчете компании за 2021 год.

Отмечается, что соответствующая сделка с казахстанской компанией Magnetic Oil Limited была закрыта 14 мая 2021 года.

По итогам 2021 года OMV Petrom увеличила чистую прибыль в 2,2 раза до 579 млн евро, выручку - на 30%, до 5,3 млрд евро. Добыча углеводородов в 2021 году уменьшилась до 47,21 млн б.н.э против 52,98 млн б.н.э. годом ранее (129,4 тыс. б.н.э./с по сравнению с 144,8 тыс. б.н.э./с), как отмечается в отчете, из-за вывода производственных активов из Казахстана и естественного снижения добычи на основных месторождениях в Румынии.

По состоянию на 31 декабря 2021 года совокупные доказанные запасы нефти и газа в портфеле OMV Petrom составили 419 млн барр. против 473 млн барр. на конец 2020 года, что "отражает выбытие активов Казахстана", говорится в отчете.

В конце 2020 года сообщалось, что Румынская OMV Petrom заключила сделку по продаже 100% своих казахстанских структур ТОО "Ком-Мунай" (KOM) и ТОО "Тасбулат Ойл Корпорейшн" (TOC) казахстанской компании Magnetic Oil Limited, говорится в сообщении OMV Petrom.

КОМ и ТОС владеют лицензиями на добычу на четырех береговых месторождениях - Комсомольском, Актасском, Тасбулатском и Туркменском. Все они расположены в Западном Казахстане вблизи Каспийского моря, занимают общую площадь 86,52 кв. км, включая около 75 скважин, производственные мощности и 200 км трубопроводов. Суммарная суточная добыча на месторождениях в 2019 году составляла 6,45 килобарреля нефтяного эквивалента.

Перед сделкой OMV Petrom, начавшая работу в добывающем секторе Казахстана в 1998 году, отмечала, что, несмотря на стабильность бизнеса в этой стране, компания в последние годы не расширяла там свою деятельность. OMV Petrom решила перенести фокус международного бизнеса по добыче нефти на регион Черного моря.

OMV Petrom - интегрированная энергетическая компания, работающая в Юго-Восточной Европе. Австрийская OMV владеет 51% акций OMV Petrom, Румыния - 20,64%, остальные 28,35% акций находятся в свободном обращении на Бухарестской и Лондонской фондовых биржах.

Magnetic Oil Limited частная компания, зарегистрированная в казахстанской столице в конце октября 2020 года.