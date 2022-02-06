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СНГ 06.02.2022 11:15

В Украине за сутки выявили почти 28 тыс. случаев заражения COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья выявили 27 851 новый случай инфицирования коронавирусом СOVID-19, выздоровели 6 089 человек, 109 умерли, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 5 февраля в Украине: зафиксировано 27 851 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2 597, медработников - 431); 34 305 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 10182 человека, вторую дозу - 14188 человек, дополнительную дозу получили 206 человек, бустерную дозу - 9729 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано - 4 219 человек; летальных исходов - 109; поправилось - 6 089 человек», - говорится в сообщении на телеграм-канале ведомства.

5 февраля сообщалось, что за сутки в стране выявили 42 533 новых случая заражения коронавирусом, 4 февраля - 43 778 заболевших, 3 февраля за сутки зафиксировали 39 620 инфицированных, 2 февраля - 35 014 случаев, 1 февраля - 30 768 заболевших, 31 января - 22 026 заразившихся, 30 января - 24 508 инфицированных, 29 января - 37 351 случай заболевания за сутки, 28 января выявили 34 408 заболевших, 27 января зафиксировали 32 393 заразившихся.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 4 млн 284 тыс. 059 человек, выздоровели 3 млн 676 тыс. 068, общее число летальных исходов достигло 101 тыс. 277.

С начала кампании по вакцинации привиты 15 млн 452 тыс. 741 человек, из них получили первую дозу - 15 млн 452 тыс. 739, две дозы - 14 млн 772 тыс. 538, получили дополнительную дозу - 20 тыс. 246 человек, "бустерную" - 454 тыс. 459. В общей сложности проведено 30 млн 699 тыс. 982 прививки.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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