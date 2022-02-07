Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что проинформировал главу МИД Германии Анналену Бербок о "красных линиях" Украины в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
"Я проинформировал Анналену о том, что Украина имеет свои "красные линии", и мы от них никогда ни при каких обстоятельствах не отступимся", - сказал Кулеба на пресс-конференции с Бербок в Киеве в понедельник
"Среди этих "красных линий" первое - мы не пойдем ни на какие уступки относительно территориальной целостности Украины в границах ее международно признанных границ. Второе - мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми "Донецкими и Луганскими народными республиками". Это не предусмотрено Минскими договоренностями", - сообщил глава МИД Украины.
Он обратил внимание на то, что попытки установить такой диалог - это исключительно интерес РФ, чтобы избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника.
"Третье - я подчеркнул, что украинский народ всегда будет единственным источником решений относительно внешней политики нашего государства, ее направлений, и никто не сможет нам никогда навязать, куда двигаться и что во внешней политике делать", - сказал Кулеба.
"Сейчас в Украине очень популярный вопрос, принуждают ли иностранные гости украинскую власть к каким-то уступкам. Я абсолютно ответственно заявляю, что ни сегодня во время встречи, ни перед этим Анналена не принуждала меня ни к каким уступкам в вопросе урегулирования конфликта. Это был действительно обмен мыслями между друзьями и партнерами, которые стремятся к одному - урегулировать этот конфликт дипломатическими средствами", - рассказал министр.
Также Кулеба указал, что на Украине ожидают визит канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы скоординировать позиции на высшем уровне.
"Мы будем с нетерпением ожидать визит канцлера Германии Олафа Шольца для того, чтобы скоординировать позиции на наивысшем уровне между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Шольцом", - добавил он.
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