Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9447 RUR   0.0224 GBR   2.3 TRY   0.1253

Цена на нефть

04.02 $/bbl +/- WTI 92.31 +2.04 Brent 93.27 +2.16

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 07.02.2022 22:00

Глава МИД Украины назвал украинские "красные линии" в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что проинформировал главу МИД Германии Анналену Бербок о "красных линиях" Украины в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

"Я проинформировал Анналену о том, что Украина имеет свои "красные линии", и мы от них никогда ни при каких обстоятельствах не отступимся", - сказал Кулеба на пресс-конференции с Бербок в Киеве в понедельник

"Среди этих "красных линий" первое - мы не пойдем ни на какие уступки относительно территориальной целостности Украины в границах ее международно признанных границ. Второе - мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми "Донецкими и Луганскими народными республиками". Это не предусмотрено Минскими договоренностями", - сообщил глава МИД Украины.

Он обратил внимание на то, что попытки установить такой диалог - это исключительно интерес РФ, чтобы избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника.

"Третье - я подчеркнул, что украинский народ всегда будет единственным источником решений относительно внешней политики нашего государства, ее направлений, и никто не сможет нам никогда навязать, куда двигаться и что во внешней политике делать", - сказал Кулеба.

"Сейчас в Украине очень популярный вопрос, принуждают ли иностранные гости украинскую власть к каким-то уступкам. Я абсолютно ответственно заявляю, что ни сегодня во время встречи, ни перед этим Анналена не принуждала меня ни к каким уступкам в вопросе урегулирования конфликта. Это был действительно обмен мыслями между друзьями и партнерами, которые стремятся к одному - урегулировать этот конфликт дипломатическими средствами", - рассказал министр.

Также Кулеба указал, что на Украине ожидают визит канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы скоординировать позиции на высшем уровне.

"Мы будем с нетерпением ожидать визит канцлера Германии Олафа Шольца для того, чтобы скоординировать позиции на наивысшем уровне между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Шольцом", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, КРАСНЫЕ/ЛИНИИ


Похожие новости


Зеленский заявляет о готовности Украины к любому формату переговоров с РФ Зеленский не исключает возможность прямых переговоров с президентом РФ по Донбассу Украина не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией - Зеленский РФ, Украина, ФРГ и Франция должны сесть за стол переговоров по Донбассу, желательно, на уровне лидеров стран - глава украинского МИД Украинские военные объявили о первом применении в Донбассе беспилотника «Байрактар» Глава Пентагона призвал Россию остановить войну в Донбассе и кибератаки против США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]