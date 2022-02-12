Свыше 3 тыс. уголовных дел расследуется в Казахстане после январских событий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности, на котором ему доложили о ходе расследования январских событий, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

По словам генпрокурора Гизата Нурдаулетова, в настоящее время расследуется 3024 уголовных дела. В ведении межведомственной следственной группы под руководством спецпрокуроров находится 177 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма.

По данным органов прокуратуры, всего под стражей находятся 779 человек. Среди задержанных 24 члена ОПГ, 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбой.

«После изучения личности, состояния здоровья и других материалов 109 гражданам аресты заменены на подписку о невыезде и личное поручительство. Прокуроры освободили еще 103 человека, имея в виду недоказанность их участия в беспорядках», - указывается в сообщении.

По данным пресс-службы, в прокуратуру поступило 305 жалоб задержанных. По 62 обращениям нарушения не подтвердились. По 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению власти.