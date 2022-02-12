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СНГ 12.02.2022 20:15

В Беларуси вновь обновлен антирекорд по суточному числу заболевших COVID-19 - более 8,7 тыс. случаев

Антирекорд заболеваемости коронавирусом обновлен в Беларуси в субботу, 12 февраля. Минздрав республики сообщает о 8 тыс. 783 заболевших COVID-19 за сутки.

«За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 8 тыс. 783 пациента с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 555 пациентов», - говорится в сообщении ведомства.

С начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы - 823 тыс. 45 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6 тыс. 237 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За сутки, по данным министерства здравоохранения, в Беларуси скончались 16 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БЕЛАРУСЬ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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