В Беларуси вновь обновлен антирекорд по суточному числу заболевших COVID-19 - более 8,7 тыс. случаев

Антирекорд заболеваемости коронавирусом обновлен в Беларуси в субботу, 12 февраля. Минздрав республики сообщает о 8 тыс. 783 заболевших COVID-19 за сутки.
«За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 8 тыс. 783 пациента с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 555 пациентов», - говорится в сообщении ведомства.
С начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы - 823 тыс. 45 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6 тыс. 237 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За сутки, по данным министерства здравоохранения, в Беларуси скончались 16 человек.
Азербайджанские коммандос отработали на учениях нейтрализацию диверсантов условного противника
Президент Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией
КАМАЗ к июню завершит строительство сервисного центра в Восточном Зангезуре
Азербайджан отправил в РФ первый грузовой поезд в рамках проекта «Агроэкспресс»
Власти Азербайджана завершают работу над программой антиинфляционных мер - глава ЦБ
В Азербайджане с начала пандемии от COVID-19 умерли более 9 тысяч человек
CAS сообщит сторонам о решении по делу Валиевой в понедельник
Министр спорта РФ считает, что Валиева невиновна и рассчитывает на объективное рассмотрение дела
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank предлагает кредиты за счет Фондов от 5%
ВТБ (Азербайджан) снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 6,99%
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров