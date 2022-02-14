Зеленский призвал бизнесменов и политиков, выехавших из Украины, вернуться на родину в ближайшие 24 часа

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнесменов и политиков, которые выехали из страны, вернуться в республику в ближайшие 24 часа, поскольку это "важный момент единства".

"Я бы сосредоточился на нашем менеджменте нашей страны, на людях, которые сегодня, некоторые, находятся за границей, депутаты некоторых партий, я не хочу даже названия говорить, вы все понимаете, что это за люди. Мне кажется, что это серьезный вызов. Я думаю, что мы должны предоставить им сигнал - справедливый. Прежде всего, от Верховной Рады, от спикера, от государства, и я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они уже кого-то из своих родных привезли, чтобы они все-таки уже вернулись в страну" - сказал Зеленский на совместном с канцлером ФРГ Олафом Шольцем брифинге в Киеве в понедельник.

Он подчеркнул, что это является важным моментом, "моментом единства нашей страны".

В противном случае, по словам президента, "нам всем, как стране, как руководству, придется делать серьезные выводы. (...) И поверьте мне, мы точно их сделаем".

Зеленский отметил, что считает нечестным называть себя патриотом и перемещать свои офисы в другие страны. "То же самое касается, считаю, и представителей средств массовой информации. Нельзя говорить, что мы патриоты, а потом перевозить свои офисы во Львов или в Варшаву, или в Чехию, или США, потому что есть такая команда. Я считаю, что это нечестно, тогда вы патриоты другой страны", - сказал президент.

В то же время, он подчеркнул, что государство не может и не будет влиять на решения бизнеса, однако призвал уехавших за рубеж бизнесменов вернуться к людям, работающих на них. "И так же я считаю, что большая проблема с этими олигархами, о которых сказали, тут влиять страной на бизнес мы не можем и не будем. Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали. Но считаю, что они должны вернуться на свои предприятия, к десяткам тысяч людей, которые на них работают и на государство. (...) Лишние уйдут, останутся граждане Украины", - подытожил он.

Позже в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что в настоящее время 23 народных депутата находятся за пределами Украины.

"23 депутата находятся за пределами нашей страны, но будем считать, что они успеют завтра на заседание", - сказал Данилов журналистам в четверг.