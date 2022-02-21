Общее собрание акционеров СК Baki Sigorta пройдет в апреле

Общее собрание акционеров азербайджанской страховой компании "Baki Sigorta" пройдет 11 апреля 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.
"Общее собрание акционеров созвано на 11 апреля 2022 года. Акционерам предстоит утвердить финансовую отчетность за 2021 год и обсудить другие вопросы, связанные с деятельностью компании", - отметили в СК.
СК Baki Sigorta приступила к деятельности с 1 октября 2007 года. Акционерами Baki Sigorta являются 4 юридических и 2 физических лица. Уставный капитал компании равен 8 млн 925 тыс. 439,65 манатов.
Р.Ахмедов
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