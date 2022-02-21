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Финансы 21.02.2022 09:32

Общее собрание акционеров СК Baki Sigorta пройдет в апреле

Общее собрание акционеров азербайджанской страховой компании "Baki Sigorta" пройдет 11 апреля 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"Общее собрание акционеров созвано на 11 апреля 2022 года. Акционерам предстоит утвердить финансовую отчетность за 2021 год и обсудить другие вопросы, связанные с деятельностью компании", - отметили в СК.

СК Baki Sigorta приступила к деятельности с 1 октября 2007 года. Акционерами Baki Sigorta являются 4 юридических и 2 физических лица. Уставный капитал компании равен 8 млн 925 тыс. 439,65 манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: СТРАХОВЩИК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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