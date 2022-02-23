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Бизнес и законодательство 23.02.2022 14:48

В Азербайджане открылся филиал сети центров IV промышленной революции

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в среду принял участие в открытии в Баку филиала сети центров IV промышленной революции Всемирного экономического форума (ВЭФ).

«Мы отмечаем официальное открытие азербайджанского филиала сети центров четвертой промышленной революции. Деятельность этого Центра, первого в СНГ, внесет важный вклад в ускорение внедрения современных технологий, цифровизации и применения инноваций в нашей стране», - написал Джаббаров в своем Twitter.

Сеть Центров Четвертой промышленной революции была организована Всемирным экономическим форумом в марте 2017 года.

Всемирный экономический форум пришел к выводу о необходимости совместной деятельности для адаптации к быстрому темпу развития, вызванному прогрессивными технологиями, и начал организацию Центров, управляемых партнерами (аффилированные центры). В настоящее время Сеть насчитывает 13 центров. Из них 9 - это аффилированные центры, 3 - Центры, управляемые форумом, и штаб-квартира в Сан-Франциско, США.

Основной целью Сети является развитие внедрения и управления новыми передовыми технологиями с целью быстрого усвоения этих технологий и обслуживания граждан во имя общественных интересов.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, ЦЕНТР, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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