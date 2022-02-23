Белый дом разрешит применить санкции к оператору «Северного потока 2»

В Белом доме собираются объявить о решении ввести санкции в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток 2» - Nord Stream 2 AG, передал телеканал CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

«Как ожидается, администрация Байдена в среду объявит, что разрешит приступить к санкциям против компании, ответственной за строительство российского газопровода «Северный поток 2», после того, как заблокировала такие санкции в прошлом году», - информирует CNN.

«Администрация решила приступить к отмене исключения (из санкций - ИФ), принятого из соображений национальной безопасности, после того, как Германия объявила, что приостанавливает сертификацию газопровода (...) Введение санкций против Nord Stream 2 AG, зарегистрированной в Швейцарии, фактически является предвестником конца проекта», - приводит телеканал слова одного из чиновников США.

Весной 2021 года Минфин США объявил о добавлении в санкционный список компаний и судов, связанных с реализацией проекта «Северный поток 2». Однако тогда администрация США отложила введение санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее главы Матиаса Варнига. Компания числилась в списке структур, против которых следует ввести санкции, однако Вашингтон допустил ее исключение из-под санкций, ссылаясь на национальные интересы США.

Решение Вашингтона не вводить санкции против компании приветствовали и в Берлине, и в Москве.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что поручил Минэкономики отозвать у регулятора, федерального сетевого агентства, уже выданный отчет на газопровод, таким образом, процесс сертификации остановлен.