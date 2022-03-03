Москва рассчитывает на мирное урегулирование с Украиной - МИД РФ

В Москве рассчитывают, что российско-украинские переговоры в Беларуси в кратчайшие сроки приведут к мирному урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассчитываем, что они (переговоры - ИФ) приведут к скорейшему завершению этой ситуации, восстановлению мира в Донбассе, возвращению всех народов Украины к мирной и справедливой жизни", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.
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