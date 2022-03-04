Carlsberg остановил новые инвестиции в РФ

Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group принял решение о немедленной остановке новых инвестиций в России.
Также Carlsberg останавливает экспортные отгрузки в адрес своей российской "дочки" - пивоваренной компании "Балтика".
Carlsberg отметил, что будет соблюдать все санкции в отношении РФ и продолжит оценивать ситуацию с точки зрения своего российского бизнеса.
Ранее компания сообщила, что его фонды пожертвуют 75 млн датских крон (около 10 млн евро) на помощь нуждающимся на Украине.
"Балтика", которая является 100-процентной "дочкой" Carlsberg, - вторая по величине пивоваренная компания в РФ с долей рынка 27,3%. В 2021 году "Балтика" перечислила 61,1 млрд рублей налогов в бюджеты регионов своего присутствия. Инвестиции компании в прошлом году выросли на 30%, до 3,7 млрд рублей. "Балтика" управляет 8 заводами в России.
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