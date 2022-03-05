Сервис бронирования отелей Вooking.com приостановил работу в России

Сервис онлайн-бронирования отелей Вooking.com прекратил работу в России, платформа не позволяет найти или забронировать гостиницу на территории страны.

Официальный сайт сервиса в пятницу вечером перестал выполнять запросы по поиску объектов размещения на территории России. При этом поиск отелей для зарубежного бронирования все еще возможен.

Официального уведомления от компании пока не поступало.