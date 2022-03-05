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Дальнее зарубежье 05.03.2022 11:21

Американские и канадский телеканалы прекращают вещание в России - СМИ

Американские телеканалы CBS News и ABC News объявили о прекращении вещания в России в связи с принятым в пятницу законом об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, сообщают СМИ.

К американским телеканалам присоединилась канадская корпорация CBC, о чем она объявила в распространенном заявлении.

Ранее сообщалось, что решение о прекращении вещания в России приняло руководство американского телеканала CNN.

"CNN прекратит вещание в России, пока мы будем продолжать оценивать ситуацию и принимать решения о дальнейших шагах", - заявил представитель телекомпании.

В сообщениях СМИ отмечается, что в CNN пошли на такой шаг также в связи с принятием в РФ закона об уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах РФ.

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал закон об установлении уголовной ответственности за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил России.

Президент в пятницу также подписал федеральный закон об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых Сил России.

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Тэги: США, КАНАДА, ТВ, РОССИЯ


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