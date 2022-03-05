Президенту Азербайджана вручили «Награду за лидерство»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта (WEC) Билала Эрдогана.
«В ходе беседы было подчеркнуто значение проводимого в Баку V Международного форума этноспорта под названием «Возрождение традиционных видов спорта», отмечено, что он организован на высоком уровне», - подчеркивается в информации на сайте президента Азербайджана.
В завершение встречи Эрдоган вручил Алиеву «Награду за лидерство» WEC за «заслуги во всемирном признании и популяризации этноспорта, за лидерство и самоотверженный подход к развитию традиционных видов спорта, за постоянную активную поддержку спорта и спортсменов».
Э.Шафиев
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