Президенту Азербайджана вручили «Награду за лидерство»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта (WEC) Билала Эрдогана.

«В ходе беседы было подчеркнуто значение проводимого в Баку V Международного форума этноспорта под названием «Возрождение традиционных видов спорта», отмечено, что он организован на высоком уровне», - подчеркивается в информации на сайте президента Азербайджана.

В завершение встречи Эрдоган вручил Алиеву «Награду за лидерство» WEC за «заслуги во всемирном признании и популяризации этноспорта, за лидерство и самоотверженный подход к развитию традиционных видов спорта, за постоянную активную поддержку спорта и спортсменов».

Э.Шафиев