Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 05.03.2022 16:11

Президенту Азербайджана вручили «Награду за лидерство»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта (WEC) Билала Эрдогана.

«В ходе беседы было подчеркнуто значение проводимого в Баку V Международного форума этноспорта под названием «Возрождение традиционных видов спорта», отмечено, что он организован на высоком уровне», - подчеркивается в информации на сайте президента Азербайджана.

В завершение встречи Эрдоган вручил Алиеву «Награду за лидерство» WEC за «заслуги во всемирном признании и популяризации этноспорта, за лидерство и самоотверженный подход к развитию традиционных видов спорта, за постоянную активную поддержку спорта и спортсменов».

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЭТНОСПОРТ, НАГРАДА

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az