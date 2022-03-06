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СНГ 06.03.2022 13:45

В Минобороны Беларуси опровергли сообщения о прошении об отставке начальника Генштаба

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси не просил отставки, заявляют в Минобороны Беларуси.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Гулевич В.В. не может просить отставки у министра обороны Беларуси, поскольку в отставку может направить только тот, кто назначил - Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь», - говорится в сообщении военного ведомства.

Там также отметили, что укомплектованность соединений и воинских частей Беларуси составляет 100%. «И они уже выполняют задачи, только на своей территории», - подчеркнули в Минобороны.

Ранее ряд сайтов опубликовал фото письма с просьбой об отставке, якобы подписанного начальником Генштаба ВС Беларуси Виктором Гулевичем. Адресатом письма указан министр обороны республики Виктор Хренин.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, МИНОБОРОНЫ, ГЕНШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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