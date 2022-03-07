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СНГ 07.03.2022 12:45

На разработку технологий управляемого термоядерного синтеза в РФ выделят 5 млрд руб

На реализацию комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года» из резервного фонда правительства будет выделено 5 млрд рублей. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

«Дополнительные ассигнования планируется направить на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий», - говорится в сообщении.

Бюджетные средства получит Минобрнауки - ему планируется выделить почти 3 млрд рублей, а также госкорпорация «Росатом» и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», которые получат по 1 млрд, уточняют в пресс-службе.

В мае 2021 года в Курчатовском институте при участии Мишустина была запущена термоядерная установка токамак Т-15МД. С её помощью учёные хотят изучить способы получения термоядерной энергии.

«Думаю, у вас есть очень много идей. Мы как раз сегодня отмечали, что управляемый термоядерный синтез может стать неиссякаемым источником энергии, чистой, надёжной энергии. Об этом мечтают учёные всего мира», - отметил премьер. По его словам, исследование термоядерной энергии даст мощный толчок развитию энергетики, материаловедения и целого ряда смежных отраслей промышленности.

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Тэги: РОССИЯ, АТОМ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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