Россия прекращает действие соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о прекращении действия соглашения с Японией о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия.
Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. "Прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству в этих целях, подписанного в г. Токио 13 октября 1993 г", - говорится в документе.
МИД России поручено уведомить японскую сторону о принятом решении.
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