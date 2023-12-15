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Дальнее зарубежье 15.12.2023 10:15

Япония ввела экспортные ограничения против еще 57 компаний из России

Япония вводит экспортные ограничения в отношении 57 российских компаний, а также санкции, включающие заморозку активов 5 лиц и 43 организаций из РФ, сообщили министерство экономики и МИД страны.

В этом списке Уральский завод гражданской авиации, АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", Брянский автомобильный завод, "Мотвилихинские заводы", Курганский машиностроительный завод, Хабаровский судостроительный завод, "Восточная верфь", ЦНИИ "Буревестник", 150-1 Авиационный ремонтный завод, АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева и другие организации.

В релизе Миэкономики отмечается, что всего в списке организаций, которых коснулись экспортные ограничения, теперь 494 российские компании, санкции против 57 добавленных вступают в силу 22 декабря.

Помимо российских компаний, под новые экспортные ограничения попадают также две компании из ОАЭ, одна из Армении, одна из Сирии и две из Узбекистана.

В свою очередь, МИД Японии сообщил о введении санкционных мер против 35 россиян и 43 организаций, чьи активы в случае обнаружения будут заморожены. Под санкциями оказались уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Александр Лапин, генерал-полковник Сергей Кузовлев, генерал-полковника Сергей Рудской, генерал-полковник Евгений Никифоров и другие.

В списке из 43 организаций, активы которых также будут заморожены в случае обнаружения, оказались Юнармия, НПО Лавочкина, холдинг "Российские космические системы", НИИ "Вектор", Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН и другие.

Кроме того, согласно Минэкономики, с 1 января 2024 года Япония вводит запрет на импорт российских непромышленных алмазов.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, КОМПАНИИ


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