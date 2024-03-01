Япония добавила в санкционные списки 12 физлиц и 36 организаций из РФ

Япония ввела санкции в отношении 12 физических и 36 юридических лиц РФ, сообщил японский МИД.
Список организаций, в отношении которых вводятся экспортные ограничения, пополнился 29 пунктами, среди них концерны "Калашников", "Ижмаш", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", "Базальт", компании "Авиадвигатель", "Нева-Электроника", "Аэроскан", "Объединенная судостроительная корпорация", НПО "Аврора", "Конструкторское бюро точного машиностроения им. Нудельмана".
В список организаций, в отношении которых применяется заморозка активов, вошли ФГУП "Атомфлот", "Омсктрансмаш", НПО "Эшелон", "Государственная транспортная лизинговая компания", против руководителя которого Евгения Дитриха вводятся также персональные санкции.
Кроме того, под санкции попал "Тинькофф-банк".
Персональные ограничения, предусматривающие заморозку активов, коснутся ряда региональных чиновников и руководителей предприятий, включая детских омбудсменов Калужской и Ростовской областей Ирину Агееву и Ирину Черкасову, председателя правительства Чеченской республики Муслима Хучиева, уполномоченного по правам человека в регионе Мансура Солтаева, бизнесмена Артема Усса и других.
Санкции также вводятся в отношении руководителя "Артека" Константина Федоренко, начштаба "Юнармии" в Севастополе Владимира Коваленко и ректора СевГУ Владимира Нечаева.
Санкции вступают в силу с 31 марта.
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