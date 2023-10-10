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СНГ 10.10.2023 14:02

МИД РФ заявил о вероятности проведения Москвой ядерных испытаний, если Вашингтон продолжит идти по пути эскалации

США должны быть готовы к тому, что получат со стороны России проведение ядерных испытаний, если продолжат двигаться по пути эскалации, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если они (США) хотят дальше идти по пути эскалации, то тогда возможно, что они получат возобновление ядерных испытаний. Это крайне негативный сценарий, но к нему нам тоже надо быть готовыми", - сказал Рябков во вторник журналистам в Госдуме.

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Тэги: РОССИЯ, США, АТОМ, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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