Блинкен заявил о драматическом воздействии санкций на экономику России

Санкции в отношении России, введённые в связи с событиями в Украине, носят беспрецедентный характер, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Вильнюсе в понедельник.
«Последствия экономических санкций куда большие, чем полагали многие. Они, вне всякого сомнения, беспрецедентны и уже оказывают драматическое воздействие на экономику России», - сказал Блинкен на пресс-конференции с главой литовского МИД Габриэлюсом Ландсбергисом.
По словам Блинкена, из-за санкций российский рубль опустился до невиданных значений, а кредитный рейтинг страны стал «мусорным».
В свою очередь глава МИД Литвы заявил, что экономическая блокада России еще не достигла уровня «полной изоляции», потому что для обхода санкций Запада в России пользуются банками, которые пока не столкнулись с преградами.
Он считает, что Западу следует отказаться от импорта энергоресурсов из России. «Мы должны закрыть все лазейки. Энергоресурсы, которые мы импортируем, позволяют России финансировать военную операцию. Мы не можем платить кровью Украины за российские нефть и газ», - заявил Лансбергис.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России, в том числе договорились отключить семь российских банков от системы SWIFT, запретили экспорт технологий в страну и предприняли другие экономические ограничения в отношении России.
Гасанов поручил ускорить применение в азербайджанской армии модели ВС Турции
В Баку призвали Минобороны РФ прекратить использовать название «Нагорный Карабах»
В Баку опровергли причастность ВС Азербайджана к гибели армянского военного на границе
Цена газа в Европе подбирается к $4000/тыс. куб. м
Цена на газ в Европе взяла новый максимум, преодолев планку в $2700/тыс. куб. м
Нефть взлетела к рекордным $139 за баррель на опасениях введения запрета на ее поставки в США из РФ
Число эвакуированных в Азербайджан из Украины превысило 3 тыс. человек
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
В этом году, инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе достигнут 23 млн манатов
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров