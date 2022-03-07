Блинкен заявил о драматическом воздействии санкций на экономику России

Санкции в отношении России, введённые в связи с событиями в Украине, носят беспрецедентный характер, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Вильнюсе в понедельник.

«Последствия экономических санкций куда большие, чем полагали многие. Они, вне всякого сомнения, беспрецедентны и уже оказывают драматическое воздействие на экономику России», - сказал Блинкен на пресс-конференции с главой литовского МИД Габриэлюсом Ландсбергисом.

По словам Блинкена, из-за санкций российский рубль опустился до невиданных значений, а кредитный рейтинг страны стал «мусорным».

В свою очередь глава МИД Литвы заявил, что экономическая блокада России еще не достигла уровня «полной изоляции», потому что для обхода санкций Запада в России пользуются банками, которые пока не столкнулись с преградами.

Он считает, что Западу следует отказаться от импорта энергоресурсов из России. «Мы должны закрыть все лазейки. Энергоресурсы, которые мы импортируем, позволяют России финансировать военную операцию. Мы не можем платить кровью Украины за российские нефть и газ», - заявил Лансбергис.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России, в том числе договорились отключить семь российских банков от системы SWIFT, запретили экспорт технологий в страну и предприняли другие экономические ограничения в отношении России.