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Внешняя политика 09.03.2022 15:37

Алиев утвердил соглашение об обмене секретной информацией с Испанией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил межправительственное соглашение об обмене секретной информацией с Испанией, сообщает сайт главы государства.

Данное соглашение было подписано 14 декабря 2021 года в Мадриде.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИСПАНИЯ, ОБМЕН


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