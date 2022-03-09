Алиев утвердил соглашение об обмене секретной информацией с Испанией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил межправительственное соглашение об обмене секретной информацией с Испанией, сообщает сайт главы государства. Данное соглашение было подписано 14 декабря 2021 года в Мадриде. Э.Шафиев

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