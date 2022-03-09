SOCAR в январе-феврале увеличила экспорт газа на 65%

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-феврале 2022 года экспортировала 510,1 млн кубометров газа, что на 65% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Об этом написал исполняющий обязанности президента, первый вице-президент Госнефтекомпании Ровшан Наджаф в своем аккаунте в твиттер.
Р.Ахмедов
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