ФРГ не собирается передавать боевые самолеты Украине - Шольц

Власти ФРГ не собираются передавать боевые самолеты Украине, заявил в среду канцлер Германии Олаф Шольц. «Мы передали разные виды оружия, необходимого для обороны... Мы должны очень внимательно рассматривать то, что делаем в этом направлении. И боевые самолеты явно не входят в наши планы», - заявил канцлер, слова которого приводят европейские СМИ.

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