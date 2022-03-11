НС АИХ обсудил итоги диагностики в 3 портфельных компаниях

Наблюдательный совет (НС) «Азербайджанского инвестиционного холдинга» (АИХ) обсудил итоги деятельности холдинга в 2021 году.

Заседание прошло под председательством премьер-министра Азербайджана, главы НС АИХ Али Асадова.

В ходе заседания также были обсуждены итоги диагностики в трех организациях, входящих в АИХ: ОАО «Azer-Turk Bank», Государственная коммерческая страховая компания «Азерсыгорта» и ОАО «Тямиз шяхяр».

НС холдинга также обсудил вопрос создания Координационных офисов в портфельных компаниях и текущие вопросы, связанные с деятельностью АИХ.

Р.Ахмедов