НС АИХ обсудил итоги диагностики в 3 портфельных компаниях

Наблюдательный совет (НС) «Азербайджанского инвестиционного холдинга» (АИХ) обсудил итоги деятельности холдинга в 2021 году.
Заседание прошло под председательством премьер-министра Азербайджана, главы НС АИХ Али Асадова.
В ходе заседания также были обсуждены итоги диагностики в трех организациях, входящих в АИХ: ОАО «Azer-Turk Bank», Государственная коммерческая страховая компания «Азерсыгорта» и ОАО «Тямиз шяхяр».
НС холдинга также обсудил вопрос создания Координационных офисов в портфельных компаниях и текущие вопросы, связанные с деятельностью АИХ.
Р.Ахмедов
Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе
Главы МИД России и Азербайджана обсудили запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы
Алиев и Эрдоган обсудили Украину и двустороннее сотрудничество
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 453,4 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19
KOBIA направит 212,5 тыс. манатов на проведение семинаров в сфере ресторанного бизнеса
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Сенат США одобрил проект бюджета, включающий помощь Украине на $13,6 млрд
Walt Disney приостанавливает всю деятельность в РФ
США считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Новое назначение в AccessBank: Джафар Гамидов назначен Главой Департамента Развития Информационных Технологий
Нигяр Байрамова встретилась с членами Caspian Energy Club
Nar третий год подряд лидирует по Индексу лояльности клиентов
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров