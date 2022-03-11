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Финансы 11.03.2022 11:01

Ликвидность банковской системы Азербайджана на конец 2021г превышает 36%

Ликвидность банковской системы Азербайджана по итогам 2021 года составила 13 млрд 883 млн манатов, что на 31,8% больше показателя на 2020 год.

Согласно отчету правительства Азербайджана за 2021 год, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», за последние 8 лет ликвидность банковской системы страны выросла в 4,3 раза.

В целом, по итогам 2021 года ликвидные активы составили 36,1% активов банковской системы страны (по итогам 2020г – 32,8%).

Согласно данным отчета, акционеры банков в 2021 году осуществили капитальные инъекции в банки на уровне 15 млн манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНКИ, ЛИКВИДНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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