Азербайджан в 2022г увеличит экспорт газа в Европу до 9,1 млрд кубометров – министр энергетики

Поставки азербайджанского газа в Европу в 2022 году составят 9,1 млрд кубометров, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
Азербайджан 31 декабря 2020 года начал экспорт газа в Европу по газопроводу TAP. В 2021 году объем поставок газа в Европу (Италию, Грецию и Болгарию) составил 8,2 млрд кубометров.
«В 2022 году наш экспорт газа в Турцию составит 8,2 млрд кубометров, в Европу – 9,1 млрд кубометров (рост по сравнению с 2021 годом на 11% - ИФ), – сказал Шахбазов на «полях» Дипломатического форума в Анталье (Турция).
По его словам, с 31 декабря 2020 года по газопроводу TAP европейские потребители получили 9,7 млрд кубометров газа из Азербайджана.
Шахбазов добавил, что Азербайджан обладает значительными запасами газа, что делает актуальным вопрос расширения географии поставок азербайджанского газа и «настало время начать деятельность в этом направлении».
Министр подчеркнул, что Азербайджан заинтересован не только в экспорте газа, добываемого на Каспии, но и в экспорте электроэнергии, получаемой из энергии ветра.
Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2021 году экспортировал 19,2 млрд кубометров газа.
Р.Ахмедов
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