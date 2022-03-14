Восстановление СВПД зависит от всех участников переговоров, а не только от России - постпред РФ

Завершение переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) зависит не только от России, вопросы остались и у других участников сделки, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В свете бесконечных спекуляций следует напомнить, что завершение венских переговоров, которое очень близко, зависит не только от России. Другие участники подняли вопросы, которые необходимо решить до финализации сделки по восстановлению СВПД", - написал Ульянов в твиттере.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия требует от США юридически оформленных гарантий того, что санкции Запада не будут препятствовать полноценному торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае восстановления СВПД.
В СМИ появилась информация о том, что это требование стало причиной того, что завершение переговоров по восстановлению сделки откладывается.
США обсуждают возможность полного эмбарго на торговлю с РФ
Алиев и Мишель обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Алиев поздравил Новак в связи с избранием на пост президента Венгрии
В Еврокомиссии заявляют о сложности реализации курса на ликвидацию энергетической зависимости ЕС от РФ
Власти Азербайджана будут до 2025г взимать таможенные пошлины на импорт ряда табачной продукции
Азербайджан с апреля повышает ставки акцизов на импорт алкогольной и табачной продукции
Власти Абу-Даби разрешили вакцинированным от COVID-19 туристам посещать эмират без ПЦР-теста
Число эвакуированных в Азербайджан из Украины превысило 7,5 тыс. человек
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Услуга для юридических лиц от AccessBank – никакой комиссии!
Банк Республика и Университет ADA подписали Меморандум о сотрудничестве
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров