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Регион 14.03.2022 21:50

Восстановление СВПД зависит от всех участников переговоров, а не только от России - постпред РФ

Завершение переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) зависит не только от России, вопросы остались и у других участников сделки, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В свете бесконечных спекуляций следует напомнить, что завершение венских переговоров, которое очень близко, зависит не только от России. Другие участники подняли вопросы, которые необходимо решить до финализации сделки по восстановлению СВПД", - написал Ульянов в твиттере.

Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия требует от США юридически оформленных гарантий того, что санкции Запада не будут препятствовать полноценному торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае восстановления СВПД.

В СМИ появилась информация о том, что это требование стало причиной того, что завершение переговоров по восстановлению сделки откладывается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, СВПД, ПЕРЕГОВОРЫ, УЧАСТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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