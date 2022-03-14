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СНГ 14.03.2022 21:13

Премьер Беларуси убежден, что западные компании будут сожалеть о решении покинуть рынки России и Беларуси

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко выразил убеждение, что иностранные компании, которые в результате санкций покинули российский и белорусский рынки, будут жалеть о своем решении.

"Я уверен, что те, кто ушел с рынка, особенно российского, об этом пожалеют", - заявил премьер по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным в понедельник в Москве.

По словам Головченко, которого цитирует пресс-служба белорусского правительства, на переговорах важный блок вопросов касался изменений отношений России и Беларуси в производственной сфере, в сфере кооперации в связи с введением санкций.

"Потому что мы приняли решение, что будем максимально импортозамещаться. Не скажу, что 100% мы в состоянии это сделать, но по многим позициям, там, где российские коллеги сидели на западных комплектациях и не рассматривали другие предложения, сейчас ситуация изменилась, и есть большое понимание того, что мы должны обеспечивать собственную технологическую независимость", - отметил Головченко.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕМЬЕР, САНКЦИИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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