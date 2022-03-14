Премьер Беларуси убежден, что западные компании будут сожалеть о решении покинуть рынки России и Беларуси

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко выразил убеждение, что иностранные компании, которые в результате санкций покинули российский и белорусский рынки, будут жалеть о своем решении.

"Я уверен, что те, кто ушел с рынка, особенно российского, об этом пожалеют", - заявил премьер по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным в понедельник в Москве.

По словам Головченко, которого цитирует пресс-служба белорусского правительства, на переговорах важный блок вопросов касался изменений отношений России и Беларуси в производственной сфере, в сфере кооперации в связи с введением санкций.

"Потому что мы приняли решение, что будем максимально импортозамещаться. Не скажу, что 100% мы в состоянии это сделать, но по многим позициям, там, где российские коллеги сидели на западных комплектациях и не рассматривали другие предложения, сейчас ситуация изменилась, и есть большое понимание того, что мы должны обеспечивать собственную технологическую независимость", - отметил Головченко.