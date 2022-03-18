Борьба за чистоту в спорте превратилась в политически ангажированную диктатуру антидопинговой демократии - Путин

Многие крупные международные соревнования в последние годы омрачаются предвзятым судейством и провокациями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К сожалению, в последние годы все большее число крупных международных соревнований было отмечено событиями, несовместимыми со спортом, силой духа, характером. Мы не раз становились свидетелями сомнительного, предвзятого судейства и клеветы, враждебных выходок и откровенных провокаций", - сказал Путин, обращаясь к участникам Зимних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" в Ханты-Мансийске.
"Видели, как методично переиначивались, коверкались идеи самого Пьера де Кубертена, размывались некогда священные принципы спорта. Буквально на наших глазах равенство превратилось в извращенную толерантность, справедливость - в двойные стандарты, а борьба за чистоту в спорте - в политически ангажированную диктатуру антидопинговой демократии", - добавил он.
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