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Внешняя политика 19.03.2022 14:35

Президент Азербайджана поздравил тунисского коллегу с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил тунисского коллегу Каиса Саида с Днем независимости Туниса.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Тунисской Республики - Днем независимости.

Верю, что развитие азербайджано-тунисских дружественных отношений как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций и впредь будет служить интересам наших народов», - говорится в поздравлении, текст которого в субботу приводится на сайте главы государства.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУНИС, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ПРАЗДНИК

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