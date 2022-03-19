Президент Азербайджана поздравил тунисского коллегу с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил тунисского коллегу Каиса Саида с Днем независимости Туниса.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Тунисской Республики - Днем независимости.

Верю, что развитие азербайджано-тунисских дружественных отношений как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций и впредь будет служить интересам наших народов», - говорится в поздравлении, текст которого в субботу приводится на сайте главы государства.

Р.Керимов