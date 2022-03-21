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ТЭК 21.03.2022 21:00

Премьер-министр Нидерландов считает, что ЕС не сможет избавиться от энергетической зависимости от РФ в ближайшее время

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предупредил, что ЕС не сможет избавиться от энергетической зависимости от РФ в ближайшее время, так как многие страны в Европе полностью зависят от российских нефти и газа, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Слишком много НПЗ в западной и восточной Европе все еще полностью зависят от российской нефти, с газом ситуация еще хуже", - заявил Рютте журналистам после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

"Мы должны избавиться от этой зависимости. Мы должны сделать это настолько быстро, насколько это возможно, но мы не можем сделать это завтра", - отметил он.

При этом Науседа заявил, что Литва десятилетиями вкладывалась в энергетическую безопасность и теперь готова на случай полного бойкота российской нефти и газа.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, МИНИСТР, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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