Премьер-министр Нидерландов считает, что ЕС не сможет избавиться от энергетической зависимости от РФ в ближайшее время

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предупредил, что ЕС не сможет избавиться от энергетической зависимости от РФ в ближайшее время, так как многие страны в Европе полностью зависят от российских нефти и газа, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Слишком много НПЗ в западной и восточной Европе все еще полностью зависят от российской нефти, с газом ситуация еще хуже", - заявил Рютте журналистам после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

"Мы должны избавиться от этой зависимости. Мы должны сделать это настолько быстро, насколько это возможно, но мы не можем сделать это завтра", - отметил он.

При этом Науседа заявил, что Литва десятилетиями вкладывалась в энергетическую безопасность и теперь готова на случай полного бойкота российской нефти и газа.